رسمي .. نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس امم افريقيا (المغرب 2025)

تأكدت رسميا جاهزية لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي للمشاركة في نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، وفق ما تحصلت عليه وكالة تونس افريقيا للانباء من معطيات من مصدر مطلع صلب الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس.



وأوضح المصدر ذاته أن السليتي تعافى نهائيا من مخلفات الاصابة التي كان يعاني منها مشيرا الى أنه يتدرب بنسق عادي ضمن المجموعة التي ستشارك في النهائيات القارية المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 جانفي القادم.









وكان السليتي، محترف نادي الشمال القطري، قد تعرض الى اصابة على مستوى أوتار الركبة منعته من المشاركة في كأس العرب فيفا قطر 2025 ليتم تعويضه قبل انطلاق المسابقة بسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري.

ويشد منتخب "نسور قرطاج" الرحال غدا الجمعة الى الرباط في رحلة خاصة تنطلق من مطار طبرقة عين دراهم على ان يخوض الدور الاول من النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة الى جانب اوغندا ونيجيريا وتنزانيا.



