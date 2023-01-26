الرحوي يترجى التونسيين... التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا

وجه النائب السابق المنجي الرحوي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة أف ام" اليوم الخميس نداءا للتصويت في الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية مذكرا أنها اخر فرصة لانهاء منظومة 24 جويلية.
وأضاف راجيا التونسيين التصويت بكثافة " التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا".
وقال الرحوي أن التصويت حتى ببطاقة بيضاء ضروري لإيصال رسالة للداخل والخارج.
وأضاف راجيا التونسيين التصويت بكثافة " التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا".
وقال الرحوي أن التصويت حتى ببطاقة بيضاء ضروري لإيصال رسالة للداخل والخارج.
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