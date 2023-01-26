الرحوي يترجى التونسيين... التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا

الرحوي يترجى التونسيين... التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 18:34 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وجه النائب السابق المنجي الرحوي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة أف ام" اليوم الخميس نداءا للتصويت في الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية مذكرا أنها اخر فرصة لانهاء منظومة 24 جويلية.
وأضاف راجيا التونسيين التصويت بكثافة " التصويت في الانتخابات لن يكلفكم شيئا ولكن العزوف سيكلفنا كثيرا".
وقال الرحوي أن التصويت حتى ببطاقة بيضاء ضروري لإيصال رسالة للداخل والخارج.


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