ناجي جلول : انصح قيس سعيد بالاستماع لنصائح محمد الناصر

قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار على قناة التاسعة أن جميع القوى بما فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد تتصارع على قيادة دولة في مرحلة انهيار.وأضاف " الحل ليس في رئيس الجمهورية ولا في جبهة الخلاص التي تمثل حسب رايي خلاصا للرئيس من ازمته كونها مرفوضة شعبيا وارتبطت بالعشرية السوداء".وتابع ناجي جلول " اقول لقيس سعيد ان اهتمامات الشعب ليس الانتخابات وإنما اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية".وطالب بضرورة الاذعان إلى مبادرة رئيس البرلمان الأسبق محمد الناصر كونه شخصية تحظى بالثقة.وكان رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس للجهورية بالنيابة اثر وفاة الباجي قائد السبسي محمد الناصر قال على هامش احياء ذكرى وفاة "الهادي نويرة " ان تونس تعيش ازمة متعددة الجوانب،وهي ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية، وان الجميع يبحث عن حلول، لكن في الواقع هناك جانب يبحث عن العودة الى ما قبل 25 جويلية لكن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية حريص على تحسين ظروف منظوريه وحريص ايضا على مصلحة الشعب التونسي وعلى التوافق واعتبر ان مبادرة الاتحاد ممتازة وحيي جميع المنظمات المشاركة لاجراء حوار نتائجه تعرض على رئيس الجمهورية.