سمير ديلو: هيئة الدفاع عن علي العريض ستعقد خلال الأيام القادمة ندوة صحفية وسنفجر حقائق تقلب قضية التسفير رأسا على عقب

سمير ديلو: هيئة الدفاع عن علي العريض ستعقد خلال الأيام القادمة ندوة صحفية وسنفجر حقائق تقلب قضية التسفير رأسا على عقب

Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 - 16:02 قراءة: 1 د, 9 ث
      
شدد الثلاثاء 24 جانفي، سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الاسبق علي العريض على أنه لا وجود لوقائع تبرر القرار المتخذ ضد علي العريض والمتمثل في ايداعه بالسجن في اطار البحث في قضية التسفير.

وأفاد ديلو بأن هيئة الدفاع ستعقد خلال أيام بعقد ندوة صحفية وستفجر حقائق ستقلب قضية التسفير رأسا على عقب مشيرا الي انه تم اعلام القاضي المتعهد بالقضية بذلك.


ونفى ديلو ما راج في وسائل الاعلام حول رفض مطلب الافراج عن علي العريض من الايقاف على ذمة التحقيق وقال إن قاضي التحقيق لم ينظر فيه أصلا لانه ليس لديه ملف حسب قوله للمحامي في حين "أن الملف ليس فيه نسخة واحدة ".


وكانت جبهة الخلاص الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي ومحامي علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الموقوف على ذمة التحقيق في قضية "تسفير الشباب الى بؤتر التوتر والارهاب" اعتبرت أن العريض موقوف "بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض " وأن ملف القضية " ليس فيه وقائع تبرر " قرار إحالته على القضاء وإيقافه على ذمة التحقيق.

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشاب في ندوة صحفية عقدت مساء يوم أمس الثلاثاء أن علي العريض يعرض على التحقيق في قضية التسفير "بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض " وهو ضحية " جور وعدوان" وأن التحقيق معه " لن يغير من المعادلة شيئا بل سيزيد الأزمة عمقا وإصرارا على إسقاط هذا الانقلاب البشع وإعادة الديمقراطية".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260575



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 25 جانفي 2023 | 3 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:08 17:39 15:16 12:39 07:27 05:57
Babnet
13°
 Babnet13° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-514°-412°-712°-613°-7
  • Avoirs en devises
    22505,9

  • (24 jan)
  • Jours d'importation
    8
  •              1 € = 3,34026 DT        1$ =3,07214 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 jan)   1009,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   