شدد الثلاثاء 24 جانفي، سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الاسبق علي العريض على أنه لا وجود لوقائع تبرر القرار المتخذ ضد علي العريض والمتمثل في ايداعه بالسجن في اطار البحث في قضية التسفير.وأفاد ديلو بأن هيئة الدفاع ستعقد خلال أيام بعقد ندوة صحفية وستفجر حقائق ستقلب قضية التسفير رأسا على عقب مشيرا الي انه تم اعلام القاضي المتعهد بالقضية بذلك.ونفى ديلو ما راج في وسائل الاعلام حول رفض مطلب الافراج عن علي العريض من الايقاف على ذمة التحقيق وقال إن قاضي التحقيق لم ينظر فيه أصلا لانه ليس لديه ملف حسب قوله للمحامي في حين "أن الملف ليس فيه نسخة واحدة ".وكانت جبهة الخلاص الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي ومحامي علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الموقوف على ذمة التحقيق في قضية "تسفير الشباب الى بؤتر التوتر والارهاب" اعتبرت أن العريض موقوف "بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض " وأن ملف القضية " ليس فيه وقائع تبرر " قرار إحالته على القضاء وإيقافه على ذمة التحقيق.وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشاب في ندوة صحفية عقدت مساء يوم أمس الثلاثاء أن علي العريض يعرض على التحقيق في قضية التسفير "بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض " وهو ضحية " جور وعدوان" وأن التحقيق معه " لن يغير من المعادلة شيئا بل سيزيد الأزمة عمقا وإصرارا على إسقاط هذا الانقلاب البشع وإعادة الديمقراطية".