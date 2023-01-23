احكام بين عامين و16 سنة سجنا في حق شخصين وفرا المؤونة لارهابيي المغيلة وانضما اليها

احكام بين عامين و16 سنة سجنا في حق شخصين وفرا المؤونة لارهابيي المغيلة وانضما اليها

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 09:58 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الإبتدائية بتونس،بالحكم بعامين سجنا ومراقبة ادارية لمدة عامين في حق موقوف وجهت له تهمة توفير مؤونة لفائدة تنظيم واشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية،كما قضت المحكمة ب16 سنة سجنا في حق متهم ثاني من اجل تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي وتوفير مؤونة لفائدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية كما قضت المحكمة باخصاعه للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات اثر انقضاء العقوبة.

ووفق ملف القضية فان المتهمين كانا يتواصلان مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع المتمركزة بجبل المغيلة،ويقدمان لهم المؤونة من ملابس وطعام واحذية كما كان احدهما منظما لتلك الكتيبة بعد أن بايع زعيمها ...

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