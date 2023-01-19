قيس سعيّد من مستشفى الرابطة : صندوق النقد الدولي يلزم يعرف الي الصحة ما تتشراش بالفلوس

قيس سعيّد من مستشفى الرابطة : صندوق النقد الدولي يلزم يعرف الي الصحة ما تتشراش بالفلوس

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 09:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لمستشفى الرابطة الاربعاء ولقائه بعدد من العاملين بها ان الصحة جزء من حقوق الانسان وانه على الصناديق والبنوك معرفة ذلك.
واضاف " صندوق النقد الدولي يلزمو يعرف انو الصحة ماتتشراش بالفلوس".
وتابع سعيد " الصحة يجب ان تكون متوفرة للجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة".

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحوّلعشية يوم الأربعاء، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، "حيث اطلع على القسم الجديد لجراحة القلب والشرايين وما يحتوي عليه من أجنحة تتوفر فيها أحدث المعدات الطبية، مما سيمكن من اختصار آجال مواعيد إجراء العمليات الجراحية".

الفيديو الدقيقة 3 و20ث




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260228



En continu...

Toutes les news...
الخميس 19 جانفي 2023 | 27 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
Babnet
Babnet12° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-714°-711°-611°-511°-6
  • Avoirs en devises
    22477,5

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =3,08828 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   1451,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   