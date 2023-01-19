قيس سعيّد من مستشفى الرابطة : صندوق النقد الدولي يلزم يعرف الي الصحة ما تتشراش بالفلوس

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته لمستشفى الرابطة الاربعاء ولقائه بعدد من العاملين بها ان الصحة جزء من حقوق الانسان وانه على الصناديق والبنوك معرفة ذلك.واضاف " صندوق النقد الدولي يلزمو يعرف انو الصحة ماتتشراش بالفلوس".وتابع سعيد " الصحة يجب ان تكون متوفرة للجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تحوّلعشية يوم الأربعاء، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، "حيث اطلع على القسم الجديد لجراحة القلب والشرايين وما يحتوي عليه من أجنحة تتوفر فيها أحدث المعدات الطبية، مما سيمكن من اختصار آجال مواعيد إجراء العمليات الجراحية".