وزيرة الصحة يشدد في زيارة إلى الصيدلية المركزية على الترفيع في نسق التزود لتأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء

وزيرة الصحة يشدد في زيارة إلى الصيدلية المركزية على الترفيع في نسق التزود لتأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 18:34 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شدّد وزير الصحة علي المرابط خلال زيارته، اليوم الأربعاء، إلى مصالح الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، على ضرورة الترفيع في نسق التزود وتأمين المخزون الإستراتيجي من الدواء.

وعاين وزير الصحة خلال هذه الزيارة مدى تزوّد السّوق المحلية بالأدوية وتنفيذ البرنامج السنوي للتزود بالأدوية والمستلزمات الطبية، مبرزا الدور الهام الذي يضطلع به إطارات وأعوان الصّيدلية المركزية صلب المنظومة الوطنيّة للدواء.

كما ثمّن وزير الصحة بمستوى الشراكة بين الصيدلية المركزية ومخابر تصنيع الأدوية لضمان الأمن الدوائي، وذلك حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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