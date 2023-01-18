خلال رمضان: تسجيل نقص بـ20% في البطاطا والبصل ومليون لتر حليب يوميا

أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس خرباش، خلال مداخلته في ماتينال اذاعة شمس، أنه سيتم خلال شهر رمضان تسجيل نقص في مادتي البطاطا والبصل بحوالي 20 بالمائة.وأضاف أنيس خرباش، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، أنه سيتم أيضا خلال نفس الفترة تسجيل نقص يومي بمليون لتر من الحليب .وفسّر خرباش بأن الإنتاج الوطني من الحليب يقدر بمليون و200 ألف لتر من الحليب والاستهلاك الحالي يقدر بـ1,8 مليون لتر وهو ما يعني أن النقص في هذه المادة بقدر بـ600 ألف لتر.وتابع أنيس خرباش أن استهلاك التونسيين من الحليب خلال شهر رمضان يرتفع إلى مليونين و200 ألف لتر وهو ما يعني أن نقص الإنتاج سيصل إلى مليون لتر يوميا.كما ذكّر ممثل اتحاد الفلاحة بأن تونس فقدت حوالي ربع قطيعها من الأبقار إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء لدعم الفلاح.