زهير حمدي: المرحلة الحالية تتطلب حكومة سياسيّة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة سياسيّة.

وأضاف زهير حمدي، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أن هذه الحكومة السياسية يجب أن تكون لها رؤية سياسية وبرنامج وطني واضح.

وتابع حمديبأن هذه الحكومة ليس بالضرورة أن تضمّ مختلف الأحزاب لكن يجب أن تضم أطرافا لها رؤية وخلفية سياسية.



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