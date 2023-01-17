عميد الأطباء البياطرة: الآلاف من التونسيين مصابون بداء السل وفق وثائق رسمية من وزارة الفلاحة

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال عميد الأطباء البياطرة احمد بن رجب أن الآلاف من التونسيين مصابون بداء السل وفق بيانات رسمية من وزارة الفلاحة وحتى وزارة الصحة.
وأضاف " كذلك 30 في المائة من الأبقار مصابة بداء السل وفق إحصائيات موثقة من وزارة الفلاحة".
وشدد بن رجب أن الحليب غير المعقم يسبب مشكلة حقيقية مع تراجع الحليب " المعلب" مؤكدا أن الوضع خطير من كل النواحي.


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