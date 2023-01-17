عميد الأطباء البياطرة: الآلاف من التونسيين مصابون بداء السل وفق وثائق رسمية من وزارة الفلاحة

قال عميد الأطباء البياطرة احمد بن رجب أن الآلاف من التونسيين مصابون بداء السل وفق بيانات رسمية من وزارة الفلاحة وحتى وزارة الصحة.وأضاف " كذلك 30 في المائة من الأبقار مصابة بداء السل وفق إحصائيات موثقة من وزارة الفلاحة".وشدد بن رجب أن الحليب غير المعقم يسبب مشكلة حقيقية مع تراجع الحليب " المعلب" مؤكدا أن الوضع خطير من كل النواحي.