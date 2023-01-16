ديلو: نريد اغلاق قوس سعيد لكن دون مولوتوف وحجارة

قال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه يرفض إسقاط رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر استعمال الحجارة والمولوتوف.وأضاف " نحن نريد إغلاق قوس رئيس الجمهورية سعيد ولكن دون عنف بل عبر الطرق السلمية".وشدد ديلو على أن سعيد لا يستمع لمناصريه فما بالك بمعارضيه مشدد على ان حكمه أسوأ من سابقيه.