مساعد رئيس اتحاد الفلاحة: في شهر رمضان باش ندخلوه بنقص بـ35% في عديد المواد الأساسية

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 12:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في مداخلة على قناة التاسعة ان الأزمة الحالية ليس سببها فقط الاحتكار الذي يمثل 10 بالمائة فقط من أسباب اختفاء المواد الأساسية.
وأضاف انيس خرباش " اليوم نحن في مرحلة صعبة قبل 3 أشهر من شهر رمضان ومع غياب إستراتيجية واضحة وفعالة لتوفير المواد الغذائية".
وتابع " شهر رمضان سندخله بنقص يصل إلى 35 في المائة في كل المواد ومادة الحليب غير متوفرة وفق ما يقوله الرئيس فهنالك نقص بحوالي 600 ألف لتر يوميا".
وقال خرباش " في النهاية إصلاح منظومة الحليب او منظومات اخرى تحتاج على الاقل سنتين او ثلاث".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259842

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2023 à 12h 50m |           
Ce petit bonhomme veut dire que "Tout Sera Disponible...Mais au Prix Fort !"



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