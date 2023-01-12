مساعد رئيس اتحاد الفلاحة: في شهر رمضان باش ندخلوه بنقص بـ35% في عديد المواد الأساسية

قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في مداخلة على قناة التاسعة ان الأزمة الحالية ليس سببها فقط الاحتكار الذي يمثل 10 بالمائة فقط من أسباب اختفاء المواد الأساسية.وأضاف انيس خرباش " اليوم نحن في مرحلة صعبة قبل 3 أشهر من شهر رمضان ومع غياب إستراتيجية واضحة وفعالة لتوفير المواد الغذائية".وتابع " شهر رمضان سندخله بنقص يصل إلى 35 في المائة في كل المواد ومادة الحليب غير متوفرة وفق ما يقوله الرئيس فهنالك نقص بحوالي 600 ألف لتر يوميا".وقال خرباش " في النهاية إصلاح منظومة الحليب او منظومات اخرى تحتاج على الاقل سنتين او ثلاث".