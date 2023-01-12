اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الثلاثاء ، حكما ب 25 سنة سجنا في حق زعيمة كتيبة حفيدات عقبة الارهابية التى خططت لاغتيال وزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب والقيام باغتيالات لاطارات عليا بالداخلية منها رئيس الفرقة الجهوبة لمكافحة الارهاب بسوسة.



وقد وجهت لزعيمة الكتيبة وشريكها تهم تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ومن اجل الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ومن اجل جمع وتوفير اموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وانشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ،ومن اجل التكفير ومن اجل العزم على قتل شخص.



كما قضت المحكمة أيضا ب 14 سنة سجنا في حق مؤسسة الكتيبة التى وجهت لها تهم الانضمام الى وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية العزم على قتل شخص ..



هذا وقضت المحكمة ب 8 سنوات سجنا لجارة والدي وزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب التى وفرت منزلها المحاذي لمنزل والدي الوزير لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو حول أفراد عائلة الوزير وعدد الحراس الذين يحرسونه .



وقد وجهت لها تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم والى وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية ومن اجل توفير معلومات لفاىدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية طبق احكام الفصل 34 من قانون الاحالة .



هذا وقضت المحكمة ايضا باصدار احكام في القضية ترواحت بين ترك السبيل في حق 6 متهمين و3 سنوات سجنا في حق متهمين اخرين .





