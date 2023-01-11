مرشح للانتخابات التشريعية ... محمد عبو هاجم الرئيس بعد رفض الأخير منحه وزارة

هاجم المرشح للانتخابات التشريعية طارق الماجري في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام الوزير السابق محمد عبو قائلا ان تهجمه على رئيس الجمهورية قيس سعيد ياتي بسبب رفض الأخير منحه وزارة.وأضاف الماجري " محمد عبو كان مدافعا عن الرئيس ثم انقلب عليه فجأة".واكد طارق الماجري ان الرئيس لو كان دكتاتوريا لحاسب عبو على تحريضه ودعوته للتمرد.