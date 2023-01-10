سفيان بن حميدة: وفّرولنا الحليب وخلّي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر وخليوني نموت بيه ‎‎

سفيان بن حميدة: وفّرولنا الحليب وخلّي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر وخليوني نموت بيه ‎‎

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 18:23 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استغرب الثلاثاء 10 جاتفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام سفيان بن حميدة من تصريح مقدمة الاخبار بالقناة الوطنية عن مضار الحليب وتسببه في عدة أمراض .

وذكّر سفيان بن حميدة في هذا السياق بتصريح لوزيرة التجارة خلال نقص تزويد الاسواق بمادة السكر الذي قالت فيه بأن السكر مضر بالصحة.
وعلق بن حميدة قائلا " وفرولنا الحليب خلي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر خليني نموت بيه".


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