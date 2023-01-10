سفيان بن حميدة: وفّرولنا الحليب وخلّي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر وخليوني نموت بيه ‎‎

استغرب الثلاثاء 10 جاتفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام سفيان بن حميدة من تصريح مقدمة الاخبار بالقناة الوطنية عن مضار الحليب وتسببه في عدة أمراض .
وذكّر سفيان بن حميدة في هذا السياق بتصريح لوزيرة التجارة خلال نقص تزويد الاسواق بمادة السكر الذي قالت فيه بأن السكر مضر بالصحة.
وعلق بن حميدة قائلا " وفرولنا الحليب خلي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر خليني نموت بيه".
وذكّر سفيان بن حميدة في هذا السياق بتصريح لوزيرة التجارة خلال نقص تزويد الاسواق بمادة السكر الذي قالت فيه بأن السكر مضر بالصحة.
وعلق بن حميدة قائلا " وفرولنا الحليب خلي تجيني هشاشة العظام ووفرولنا السكر خليني نموت بيه".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259749