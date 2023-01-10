هذا ما قرره القطب المالي في حق وزير بيئة أسبق ومسؤولين اخرين

باشرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تجاوزات مالية وسوء تصرف بوزارة البيئة شملت الأبحاث فيها مسؤولين سابقين ووزير اسبق.



بالمناداة على المتهمين تخلف الوزير عن الحضور ومتهمين اخرين في حين حضر مسؤولين اثنين .



وبين محامي أحد المتهمين ان قرار داىرة الاتهام المتعلق بالقضية محل طعن امام محكمة التعقيب وقدم شهادة نشر تثبت ذلك طالبا على ذلك الاساس التشطيب عن القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب،باستشارة النيابة العمومية تم الاستجابة للطلب.



