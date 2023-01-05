كشف الخميس 5 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام طارق الكحلاوي ان مديرة صندوق النقد الدولي اتصلت برئيسة الحكومة نجلاء بودن وطلبت منها ان رئيس الجمهورية التونسة هو الذي يوقع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وأوضح الكحلاوي ان هذا الطلب جاء بسبب تصريحات ومواقف قيس سعيد من مضمون الاتفاق وقال " الرئيس قيس سعيد أصبح اول معارض للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يتضمن اجراءات تتعلق بخوصصة بعض المؤسسات العمومية".