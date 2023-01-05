طارق الكحلاوي : بسبب تصريحاته المعارضة لمضمون الاتفاق، صندوق النقد الدولي يؤكد للحكومة أن امضاء قيس سعيد على الاتفاق سيكون ضروريا

طارق الكحلاوي : بسبب تصريحاته المعارضة لمضمون الاتفاق، صندوق النقد الدولي يؤكد للحكومة أن امضاء قيس سعيد على الاتفاق سيكون ضروريا

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشف الخميس 5 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام طارق الكحلاوي ان مديرة صندوق النقد الدولي اتصلت برئيسة الحكومة نجلاء بودن وطلبت منها ان رئيس الجمهورية التونسة هو الذي يوقع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الكحلاوي ان هذا الطلب جاء بسبب تصريحات ومواقف قيس سعيد من مضمون الاتفاق وقال " الرئيس قيس سعيد أصبح اول معارض للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يتضمن اجراءات تتعلق بخوصصة بعض المؤسسات العمومية".


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