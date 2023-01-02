وفاء الشاذلي تؤكد توجه وزيرة العدل الي فتح قضايا من اين لك هذا ضد نور الدين الطبوبي بعد أن تبين امتلاكه ل14 عقارا

أفادت الاثنين 2 جانفي، المحامية وفاء الشاذلي المقربة من دوائر وزارة العدل بوجود معلومات مؤكدة بان وزيرة العدل تتجه الى فتح قضايا من اين لك هذا و هو برنامجها لسنة 2023.



وقالت الشادلي ان الوزيرة كونت لجنة لجمع المؤيدات والتقصي للبحث في أملاك الامناء العامين للأحزاب والمنظمات وعلى رأسهم حركة النهضة.



وقالت انه وحسب مايتم تداوله في الكواليس فقد تم جمع مؤيدات تخص أمين عام الاتحاد الطبوبي وتبين أنه ينحدر من عائلة فقيرة و قبل 2011 كان يشتغل بالمسلخ البلدي(بطوار) بباجة وترقى في العمل النقابي.



واضافت بأنه و بالبحث في ممتلكاته بادارة الملكية و القباضةالمالية و باللاطلاع على شهادات الملكية و عقود الشراء تبين انه يملك عدد 14 عقارا و متسوغ ل 8 عقارات يستغلها لصالحه منها زوز عقارات من املاك الدولة !!!



وتساءلت قائلة " فهل سنرى في الايام القادمة مصادقة على هذه التسريبات !!؟؟".







