قوات الامن الجزائرية تحبط تهريب مواد غذائية إلى تونس عبر حافلة سياحية

مكنت قوات الأمن الجزائرية من ايقاف 7 تونسيين وجزائري في مدينة تبسّة تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة بتهمة تهريب مواد غذائية مدعّمة من الجزائر إلى تونس.وضبطت السلطات الجزائرية كمية كبيرة من المواد الغذائية خاصة الزيت مدعم وبسكويت والحلويات والشكلاطة كانت ستهرب إلى تونس على متن حافلة سياحية.كما حجزت السلطات 7 جوازات سفر تونسية وهواتف جوالة ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من العملة التونسية بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تقلّ الموقوفين.