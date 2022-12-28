المنار: 7 سنوات سجنا لمروجة الكوكايين وشريكها

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب7 سنوات سجنا لفتاة وشريكها تخصصا ترويج الكوكايين داخل شقتهما بجهة المنار.



وقد حاول المتهمان الانكار الا ان القاضي واجههما بكمية المخدرات الكبيرة التى حجزت في شقتهما والتى لا يمكن ان تكون الا مخصصة للترويج، كما واجههما بالمكالمات الهاتفية لعدة حرفاء .





