تلميذ يرفض تحليل نص عن الشعر الاباحي ويصف الشاعر عمر ابن أبي ربيعة بالفاسق

رفض احد التلاميذ التعامل مع نص في مادة العربية يتحدث عن الشعر الاباحي للشاعر عمر إبن ابي ربيعة.وقالت إحدى قريباته في تصريح لاذاعة راديو ماد أن قريبها الذي كان يعيش في المدينة بالمملكة العربية السعودية رد على النص بالقول انه لا يعترف بالشاعر ولا بشعره واصفا اياه بالفاسق وبأن الحجاز لا يتشرف به.وقد دفع هذا الموقف المعلمة لاعطائه 6 على 20...