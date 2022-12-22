نزل من الشعانبي :20 سنة سجنا لامام جامع كون خلية ارهابية بدوار هيشر خططت لعمليات ارهابية 1

نزل من الشعانبي :20 سنة سجنا لامام جامع كون خلية ارهابية بدوار هيشر خططت لعمليات ارهابية 1

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 11:43 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس احكامها على عناصر خلية دوار هيشر الإرهابية التى خطط زعيمها وهو امام جامع بدوار هيشر للقيام بعمليات ارهابية وسط العاصمة ،حيث قضت بسجن زعيم الخلية المدعو "س ق" لمدة 20 عاما من اجل تهم تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية الى وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية كما قضت بسجن زوجته عامين اثنين والسجن لمدة 3 سنوات في حق متهمين اثنين وجهت لهما تهم العزم المقترن على الانضمام داخل تراب الجمهورية الى وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية كما قضت بعام سجنا في حق متهم اخر .

وللاشارة فان زعيم الخلية كان امام جامع بجهة دوار هيشر وقد كان معروفا بتشدده الديني وخطبه التى تحرض على الارهاب والجهاد ،وفي احدى المناسبات قرر الصعود لجبل الشعانبي وانضم الى عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية ثم قرر تكوين خلية ارهابية بجهة دوار هيشر للقيام بعمليات ارهابية.

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