بعد أنفاق حماس... مايا القصوري تؤكد انه كان هناك "حفرة" في مطار قرطاج يعدّيو منها "فاليجات الفلوس" في عهد علي العريض

بعد أنفاق حماس... مايا القصوري تؤكد انه كان هناك "حفرة" في مطار قرطاج يعدّيو منها "فاليجات الفلوس" في عهد علي العريض

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 15:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أثارت الثلاثاء 21 ديسمبر، كرونيكور اذاعة شمس اف ام مايا القصوري حملة ساخرة على صفحات الفايسبوك بعد حديثها عن وجود حفرة في مطار قرطاج يتم من خلالها ادخال "فاليجات الفلوس" في فترة تولي علي العريض لوزارة الداخلية.

وأكدت القصوري أنه وخلافا لما تدعيه حركة النهضة فان ملف علي العريض في علاقة بقضية التسفير ليس ملف سياسي او ملف فارغ بل هناك عديد شهادات تؤكد تورط علي العريض مضيفة بأنه "واحل للشوشة" وفق تعبيرها.

واعتبر نشطاء الفايسبوك ان تصريحات مايا القصوري قد تكون من نسج خيال صاحب رواية أنفاق حماس وقال النشطاء ساخرين "بعد الانفاق جات الحفرة".

الفيديو: الدقيقة 3و30ث


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