المسليني: "الشعب وجّه رسالة واضحة لكل الطبقة السياسية"

المسليني: "الشعب وجّه رسالة واضحة لكل الطبقة السياسية"

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 09:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الوزير الأسبق للتجارة والقيادي بحركة الشعب، محمد المسليني، في تعليقه على الإقبال الضعيف على الانتخابات التشريعية، إن الشعب التونسي قد وجّه رسالة واضحة، مفادها أن "الاستحقاقات الانتخابية لم تعد تعنيه وأنه في واد والطبقة السياسية في واد آخر ".

وأضاف في تصريح اليوم لاذاعة "الجوهرة أف أم" أن "رئيس الجمهورية، قيس سعيد هو الذي يُدير العملية السياسية بمفرده وأنه هو من يتحمّل فشل إدارة هذه المرحلة منذ 25 جويلية"، وفق قوله.
ودعا المسليني رئيس الجمهورية إلى "تشكيل حكومة سياسية بعد الانتخابات قادرة على تحمّل أعباء المرحلة المقبلة التي تتطلب إصلاحات عميقة".
يذكر أن مُترشحا وحيدا عن حركة الشعب قد فاز في الانتخابات التشريعية من جملة 87 مترشحا.



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