توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت، بكلمة إلى الشعب التونسي نقلت على التلفزة الوطنية إثر آداه لواجبة الانتخابي بمركز الإقتراع المدرسة الإبتدائية النصر 1.ودعا رئيس الجمهورية الشعب التونسي إلى الإقبال على الانتخابات قائلا: '' اتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية".وتابع القول: " أسقطوا الأقنعة عن الوجوه التي لبسوها انتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا".وقال رئيس الجمهورية "لتكن السيادة للشعب التونسي من أجل تحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات الشعب في العزة والكرامة والحرية".وأقر رئيس الدولة انه تم تحديد موعد للانتخابات وتم احترامه رغم كل العقبات ورغم الأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام وقدم نفسه على أنه من المسار لكنه خارج مسار التصحيح وخارج 25 من جويلية 2021".كما قال رئيس الجمهورية:'' لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين".هذا وحذر رئيس الدولة ممن يدفعوا الأموال لشراء ذمم الناخبين، متابعا أنهم لا يعتبرون المواطن سوى ورقة اقتراع توضع في الصندوق، وفق تعبيره.