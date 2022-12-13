سعيدان: 'النقد الدولي طالب بتوقيع رئيس الدولة على الاتفاق المالي... ومن الوارد أن يرفض سعيّد الإمضاء'


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 13:56 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، أن صندوق النقد الدولي طالب بضرورة توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاتفاق المالي المنتظر، مرجحا أن الرئيس سيرفض الإمضاء.


وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، قال عز الدين سعيدان، إن رئيس الدولة أعلن رفضه لرفع الدعم وللتفويت في المؤسسات العمومية وهو ما يعني أنه ضد برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة للنقد الدولي.

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واعتبر سعيدان أن الرئيس وضع نفسه في تناقض خطير جدا سياسيا، وتابع أنه في صورة تكليف رئيسة الحكومة بالتوقيع، فإن الصندوق قد يُرجئ عملية التوقيع.

وشدد على أن مطالبة النقد الدولي بتوقيع قيس سعيد على الاتفاق هو معلومة موثوقة لديه وليست مكتوبة.
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