بلدية مجاز الباب تكرم لاعب المنتخب الوطني عصام الجبالي لتألقه في المونديال


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 15:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
كرمت بلدية مجاز الباب من ولاية باجة لاعب المنتخب الوطني عصام الجبالي لتألقه في مونديال قطر.
وحضر الجبالي للبلدية حيث قام رئيسها بتكريمه على جهوده في المنتخب


ولد عصام الجبالي في ديسمبر عام 1991م في مجاز الباب ويلعب كلاعب وسط ومهاجم في نادي أودنسه التونسي، ويحمل الرقم 7، انضم إلى المنتخب التونسي خلال عام 2018م، وبدأ مسيرته الاحترافية منذ عام 2009م خلال انضمامه إلى نادي النجم الرياض الساحلي.
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و فاز عصام الجبالي على جائزة أفضل لاعب كرة قدم لشهر سبتمبر في الدوري الدانماركي الممتاز.
وكان الجبالي قد تألق مع فريقه أودينسي خلال شهر سبتمبر حيث لعب ثلاث مباريات سجل خلالها هدفين وقام بتمريرة حاسمة.

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