الرميلي لبسيس: انا ما نجيش ولدك خاتر بابا راجل .. ومريم بن مامي تنسحب " انا مانقعدش معاك"‎‎

هاجم المسرحي مهذب الرميلي في مداخلة ببرنامج لاباس على قناة التاسعة الاعلامي برهان بسيس بسبب دعوته له إلى التوقف عن الغرور وإطلاق عبارة " ياولدي".

وقد رد الرميلي على بسيس قائلا " انا مانيش ولدك خاتر بابا راجل".





وأثار هذا التصريح غضب الكرونيكوز مريم بن مامي التي ردت موجهة كلامها للرميلي " مانقعدش معاك ...اقعد فيها وحدك".



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وكانت حادثة

وكانت التلميذة قد نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص بموقع التواصل "تيكتوك"، قالت فيه إن تلاميذ المعهد يتعرضون للاحتقار والتنمر من أستاذ المسرح.

وأشارت إلى أنها أعدت مقطعًا موسيقيًا لتعزفه كخلفية موسيقية لمسرحية لإحدى زميلاتها بالمعهد، إلا أن ما راعها أن أستاذ المسرح أخذ يلقبها بـ"صاحبة الخلفية"، وفق روايتها.

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وقد أرفقت التلميذة مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها بتيكتوك ثم لاقى رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بنعوت للأستاذ من قبيل أنه "منعدم الأخلاق ومغرور"، كما وصفته في قصّها لِما حصل بأنه "منحطّ"، وهو الأمر الذي انبنى عليه قرار مجلس التأديب بمعهد الفنون بالعمران بطردها نهائيًا.





وأثار هذا التصريح غضب الكرونيكوز مريم بن مامي التي ردت موجهة كلامها للرميلي " مانقعدش معاك ...اقعد فيها وحدك".وكانت حادثة طرد التلميذة نور عمار من معهد الفنون بالعمران على خلفية نشر فيديو انتقدت فيه ممارسات أستاذ المسرح بالمعهد ذاته، مهذب الرميلي، أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي منذ الاثنين 5 ديسمبر 2022.وكانت التلميذة قد نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص بموقع التواصل "تيكتوك"، قالت فيه إن تلاميذ المعهد يتعرضون للاحتقار والتنمر من أستاذ المسرح.وأشارت إلى أنها أعدت مقطعًا موسيقيًا لتعزفه كخلفية موسيقية لمسرحية لإحدى زميلاتها بالمعهد، إلا أن ما راعها أن أستاذ المسرح أخذ يلقبها بـ"صاحبة الخلفية"، وفق روايتها.وقد أرفقت التلميذة مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها بتيكتوك ثم لاقى رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بنعوت للأستاذ من قبيل أنه "منعدم الأخلاق ومغرور"، كما وصفته في قصّها لِما حصل بأنه "منحطّ"، وهو الأمر الذي انبنى عليه قرار مجلس التأديب بمعهد الفنون بالعمران بطردها نهائيًا.