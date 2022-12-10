صورة اليوم: الرئيس السابق منصف المرزوقي يساند المغرب في مواجهة البرتغال


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 16:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
حضر الجمعة 9 ديسمبر، الرئيس السابق منصف المرزوقي في ملعب لوسيل الذي احتضن مباراة الارجنتين وهولاندا وانتهى بفوز المنتخب الارجنتيني بضربات الجزاء.


وقد ظهر المرزوقي في نهاية المباراة وهو يحمل وشاحا خاصا بالمنتخب المغربي معبرا عن مساندته لأسود الاطلس وقد نشر المرزوقي صورته على صفحته الرسمية بالفايسبوك متمنيا التوفيق للمغرب في مواجهة البرتغال.

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وفي سياق ٱخر اشاد المرزوقي بتنظيم قطر للمونديال وقال في تصريح لقناة بي ان سيور عقب مباراة الارجنتين وهولاندا ان قطر رفعت رؤوس العرب والمسلمين.
يذكر ان المنتخب المغربي تاهل الي ربع نهائي كاس العالم على حساب المنتخب الاسباني بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بنتيجة التعادل السلبي وتألق حارسه ياسين بونو في ركلات الترجيح ونجاحه في التصدي ل3 ضربات جزاء.


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