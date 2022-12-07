نجيب الدزيري : وقت احنا ناقشو في الكتب مهذب الرميلي يكتب في تقارير الوشاية للامنيين


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 15:56 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الاربعاء ان الممثل مهذب الرميلي تخاصم مع الجميع.
وتسائل الدزيري " أعطيني واحد ما سبوش مهذب الرميلي؟ ما كانش محترم حتى مع واحد؟

وأضاف الدزيري أن مهذب الرميلي لم يناضل يوما في حياته وكان "صنوع رقم 600 لدى ائتلاف الكرامة وموش فاهم روحو يا خوانجي يا شيوعي".
كما اتهم نجيب الدزيري الرميلي بكتابة الوشايات لصالح الامنيبن في عهد بن علي مضيفا " كنا نقرا ونكتب الكتب بينما كان الرميلي يقدم الوشايات".
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و كانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اعتبرت في بيان لها، أنّ قرار الطرد النهائي من المعهد في حق التلميذة نور عمار المورطة في ثلب أستاذها، لن يكون الحل الأنسب لمعالجة الإشكال الحاصل، لأنه سيدفع إلى القضاء على مستقبلها.

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وكانت التلميذة المعنية قد تعرضت للطرد النهائي من معهد الفنون بالعمران و ذلك على إثر نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ثلبت فيه أستاذها مهذب الرميلي مسندة إليه العديد من الأوصاف المهينة.






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