محمد عبو: الحل هو إعلان انتخابات رئاسية جديدة تعلن عنها الهيئة القديمة للانتخابات

قال الناشط السياسي والوزير الأسبق، محمد عبو، اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022، إن الحلّ هو إقالة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإعلان انتخابات جديدة تعلن عنها الهيئة القديمة للانتخابات.









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وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، أضاف محمد عبو، أن سعيّد مُنقلب وأضرّ بتونس وهو غير قادر على التغيير وشدد على أن سقوط قيس سعيّد هو حماية لأمن تونس.'أصحاب الصناديق السوداء وراء تمويل عديد الصفحاتوشدد عبو على التأثير الجسيم لعديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف عبو، أن "أصحاب الصناديق السوداء" وراء تمويل عديد الصفحات وشدد على أنه لا يملك قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص الذين كسبوا الكثير من الأموال بطريقة غير شرعية.وقال محمد عبو إن أصحاب الصناديق السوداء يدفعون الاموال لعدد من الأشخاص حتى يصبحوا من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بينهم موظفي دولةولفت إلى أن هذه الصفحات غير مرتبطة فقط بقضية انستاليغو التي ارتبطت بحركة النهضة بل هناك شبكات أخرى.