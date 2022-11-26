نادية عكاشة: 'الزج بإسمي في قضايا لا علاقة لي بها بتاتا شيء مقرف ومخزي'

قالت مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 أن الزج بإسمها في قضايا لا علاقة لها بها بتاتا شي مقرف ومخزي، وفق تعبيرها.







وأضافت عكاشة أنها ''سكتت كثيرا احتراما منها لواجب التحفظ و الشعور بالمسؤولية.. مستدركة بالقول ''ولكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا لشي إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة..إنا غدا لناظره قريب..''

يشار إلى أن

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وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.



وأضافت عكاشة أنها ''سكتت كثيرا احتراما منها لواجب التحفظ و الشعور بالمسؤولية.. مستدركة بالقول ''ولكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه لا لشي إلا لأنني نجحت حيث فشل آخرون أظن أنه من الواجب الإصداع بالحقيقة..إنا غدا لناظره قريب..''يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.