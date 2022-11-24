حاتم بلحاج: وفاة القرضاوي وتراجع نفوذ النهضة جعل موسي تحتج امام المعهد الاميركي


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 10:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انتقد الإعلامي حاتم بلحاج في مداخلته عبر أمواج إذاعة "الديوان اف ام" دعوة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الى الاحتجاج امام المعهد الديمقراطي الأميركي.
وقال حاتم بلحاج " الانتقال من الاحتجاج امام اتحاد القرضاوي الى المعاهد والمؤسسات الأميركية هو من اجل " البوز" خاصة وان نفوذ حركة النهضة قد تراجع إضافة الى وفاة يوسف القرضاوي نفسه".

وتابع حاتم بلحاج " موسي تكافح كي تظل في الواقع السياسي مع تراجع الاحزاب".
وقال بلحاج موجها كلامه لموسي " كيما إنت ماتحبش شكون يتدخل في الشؤون الداخلية متاعنا هوما زادة مايحبوش شكون يتدخل في شؤونهم الخارجية".
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وكانت عبير موسي أشارت أمس إلى ما وصفته ب"الدور الخطير" للمعهد الأمريكي الديمقراطي و"تدخله في صياغة القوانين التونسية وتمويله للكتل البرلمانية في البرلمان السابق...

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و اتهمت موسي خلال ندوة صحفية للدستوري الحر، يوم أمس الأربعاء بالعاصمة مرصد شاهد ب"تلقي التمويل" من هذا المعهد الأمريكي، مشيرة إلى "دور هذا المرصد وعلاقته بالإخوان والدور الذي قام به في السنوات السابقة، وصرفه أموالا كثيرة لدعم الانتخابات القادمة، تحت غطاء المراقبة"، حسب زعمها.


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