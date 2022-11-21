باشرت صباح اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022؛ هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تبييض اموال شملت الأبحاث فيها عتاب زعيبط المعروف ب"سواغ مان"، ولم يحضر المتهم وحضر محاميه الاستاذ الطيب بالصادق وقدم اعلام نيابة في حق سواغ مان، موضحا ان وقائع ملف القضية هي نفسها وقائع القضية التى أوقف عليها سابقا والمتعلقة بتبييض الاموال ،ثم قدم شهادة نشر مفادها ان قرار دائرة الاتهام المؤرخ في سبتمبر 2022 تم الطعن فيه بالتعقيب وطلب التشطيب على ملف القضية لانتظار قرار محكمة التعقيب ،باستشارة النيابة العمومية طلبت تطبيق القانون فتم التشطيب على الملف واعادة الاوارق الى النيابة العمومية .





