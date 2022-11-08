تونس وبلغاريا تتفقان على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين

وقعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية"، ، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة البلغارية تهدف الى تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية بلغاريا وتونس، وفق ما افاد به في تصريح لـ"وات"، الثلاثاء، رئيس "كوناكت الدولية"، فؤاد قديش.





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ووقع هذه الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات، كل من رئيس "كوناكت الدولية"، فؤاد قديش، ورئيس غرفة التجارة والصناعة .البلغارية، سيمونوف سفيتان، امس الاثنين بالعاصمة البلغارية صوفياويلتزم الطرفان وفق هذه الاتفاقية بالترويج للصورة الإيجابية لبلديهما في الخارج ودفع الأنشطة التجارية للمؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية علاوة على تحسين التدفق المتبادل للمعلومات التجارية وبيانات التجارة والاستثمار بما يمكن من توسيع التعاون المربح للطرفين، وفق قديش.وسيتبادل الطرفان الموقعان، المعلومات بشكل منظم عبر الإنترنت وعبر القنوات الأخرى حول وضعية اقتصاديهما وتجارتهما والتشريعات الاقتصادية والتقاليد التجارية الجاري بها العمل وتبادل آراء الخبراء ونتائج البحوث حول قضايا معينة والعروض التجارية والمشاريع المشتركة وغيرها من المسائل المتعلقة بالترويج.وتلتزم الغرفة البلغارية و "كوناكت الدولية، باستخدام وسائلهما الخاصة لتعزيز العلاقات التجارية بين الشركات بهدف تكثيف الاستثمار ونقل التكنولوجيا وبعث مشاريع مشتركة تستجيب للمعايير المنصوص عليها في التشريع المعمول به في كلا البلدين، اضافة الى التعاون الفني في ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والسياحة بما يتيح تطوير البرامج والمشاريع.وتنص الاتفاقية، ايضا، على ان يساهم الطرفان بشكل متبادل في تنظيم ندوات الأعمال وورشات العمل والندوات والبعثات الاقتصادية قصد التعرف على الفرص التجارية وإمكانيات الاستثمار في كلا البلدين.كما تقضي الاتفاقية بضرورة ترويج الأعمال الإلكترونية والمشاركة في المشاريع التكنولوجية والابتكارية ذات الاهتمام المشترك والموجهة لتطوير الخدمات عبر الإنترنت.ويقدم الطرفان مقترحات إلى هيئاتهما ومؤسساتهما الحكومية ذات الصلة حول ايجاد الحلول الى المشاكل ذات الطابع العام التي تعترض المنخرطين وتسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم."وينتظر ان يتم إحداث مجلس أعمال مشترك من قبل ممثلي كل من غرفة الصناعة والتجارة البلغارية و"كوناكت الدولية بهدف تقييم الالتزام ببنود الاتفاقية ونتائجها، وفق المصدر ذاته.