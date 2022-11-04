المروج: يوم تحسيسي لبعث المشاريع الصغرى والتمكين الاقتصادي

في إطار التعريف بالبرامج الموجهة لمختلف الفيئات الإجتماعية بخصوص برامج التمكين الاقتصادي وبعث المشاريع الصغرى نظمت معتمدية المروج بالاشتراك مع بلدية المكان، اليوم الجمعة، بالقاعة الكبرى بالبلدية يوما تحسيسيا للتمكين الاقتصادي.





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هذا وتضن البرامج التمكين الاقتصادي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج رائدات وبرنامج موارد الرزق المقدم من طرف المجلس الجهوي، برنامج موارد الرزق المقدم من اتحاد التضامن، فضلا عن المتابعة والمرافقة لباعث المشروع من قبل وكالة التكوين المهني والتشغيل وذلك عبر مداخلة لممثلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وقد أشرف على هذا اليوم التحسيسي معتمد المروج ضياء عاشور وبحضور رئيس البلدية وعدد من الاطارات الجهوية وممثلين لبعض مؤسسات المنظمات والجمعيات وعمد المناطق وعدد من الشبان من معتمدية المروج أصحاب أفكار مشاريع.وللإشارة فقد استحسن الحضور هذه المبادرة وتم الاتفاق على برمجت ايام تحسيسة في معتمدية المروج بشكل دوري إضافة إلى مزيد من التواصل مع المواطنين الراغبين في بعث المشاريع.وائل الرميلي