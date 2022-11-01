ميناء حلق الوادي: حجز 63 صفيحة زطلة

في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة، تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من حجز كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل ثلاث أجهزة كهرومنزلية بأمتعة مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي. وقد تشكك أعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش في محتوى أمتعة المسافر المذكور وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخل جهاز تلفاز وآلة لقلي البطاطا وآلة لرحي اللحم.

وبفتح اللآلات المذكورة وتفتيشها تم العثور داخلها على 63 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 6.5 كلغ.





تم تحرير محضر في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



