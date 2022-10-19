بالتعاون مع PCCW Global Ooredoo تونس تطلق نظام كابل بحري جديد يربط تونس بالقارة الأوروبية

بلاغ صحفي - تهدف Ooredoo إلى ربط تونس بمدينة مرسيليا عبر كابل بحري جديد يسهم في دعم جهود الشركة لتنويع خيارات الاتصالات الدولية المتاحة في تونس من خلال نظام تشغله وتمتلكه Ooredoo تونس بالكامل





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يوفر كابل PEACE البحري الذي يبلغ طوله 15,000 كم سعات عالية واتصالات بيانات بفترة تأخير قصيرة للسوق التونسية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدماتوقعت Ooredoo تونس رسمياً على اتفاقية مع شركة PCCW Global العالمية المتخصصة في توفير خدمات الاتصالات لنشر حل جديد قائم على الشبكات يستفيد من نظام كابل PEACE Subsea Cable البحري الذي يربط تونس بمدينة مرسيليا، مما سيسهم في فتح بوابة جديدة تربط تونس بقارة أوروبا. وجاء التوقيع على الاتفاقية خلال مؤتمر Capacity Europe الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن يوم 19 أكتوبر 2022.ومن خلال الاستثمار في نظام كابل PEACE الذي ينتظر أن يبدأ تشغيله أوائل عام 2024، ستتمكن Ooredoo من تعزيز بنيتها التحتية من حيث التنوع والخيارات، في الوقت الذي توفر فيه لتونس نقطة دخول جديدة للناقلات والمؤسسات العالمية تساعد في تلبية احتياجاتهم من خدمات الاتصالات داخل تونس وخارجها.ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية Ooredoo لإيجاد وتأسيس وتطوير شراكات تمكن الشركة من تسخير التكنولوجيا والابتكارات للارتقاء بالفرص التي توفرها لعملائها.ومن خلال هذه الاتفاقية التي تمنح Ooredoo ملكية كاملة لأحدث منصة عالمية في تونس، ستتمكن الشركة من توفير سرعة بيانات وجودة أعلى بكثير وبتكلفة منخفضة جداً عند الانتهاء من إتمام الربط بمرسيليا.وحضر حفل توقيع الاتفاقية منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس، ومارك هالبفينجر الرئيس التنفيذي لشركة PCCW Global، و نجيب خان رئيس خدمات الشركات للمجموعة في مجموعة Ooredoo.وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: "هناك نمو متزايد في طلب العملاء لزيادة سعات الشبكة وسرعتها، ونحن مسرورون لأننا نتمتع بمكانة تؤهلنا للارتقاء بتجربتهم من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع PCCW Global. إن كابل PEACE البحري يشكل تطوراً مهماً في قطاع الاتصالات، ونحن في Ooredoo على ثقة بأن استثمارنا هذا سيساعدنا في إنجاز مهمتنا لتطوير عالم عملائنا."أما مارك هالفبينجر، الرئيس التنفيذي لشركة PCCW Globalفقال: " إن هذا التعاون مع Ooredoo تونس يُعدُ خطوة مهمة في ربط متطلبات الحركة المتزايدة مع أوروبا في هذا السوق عبر نظام كابل PEACE. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد، وإلى النجاح في تنفيذ هذا المشروع مما يسهم في تعزيز خبرات وشبكة Ooredoo الواسعة."بدوره، قال نجيب خان، رئيس خدمات الشركات للمجموعة في مجموعة Ooredoo قائلاً: " تنسجم هذه الاتفاقية المهمة بشكل تام مع استراتيجية مجموعة Ooredoo لضمان توفير تنوع لسعات شبكاتها الدولية، مما يمكنها من الاستجابة مسبقاً للطلب المتزايد على حركة البيانات وخفض التكلفة لجميع المنتفعين. ونحن واثقون من تحقيق تلك الأهداف من خلال اتفاقيتنا مع PCCW Global."وتُعدُ هذه الاتفاقية الأحدث في سلسلة من الشراكات التي أبرمتها Ooredoo مع كبار شركات التكنولوجيا في العالم، والتي تهدف لتوفير تجربة فائقة الجودة للعملاء، واستخدام التكنولوجيا الذكية في أعمالها الأساسية.