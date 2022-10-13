أجرى اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 مكتب الاعلام بالاتحاد الدولي لكرة القدم حوارا مع رئيس الجامعة التونسية الدكتور وديع الجريء تطرق فيه بالأساس لأهمية المشاريع المنجزة بالشراكة مع الفيفا في إطار برامج forward وخاصة نزل المنتخبات الوطنية ومركز الطب الرياضي الخاص بالجامعة باعتباره أول مشروع طبي ينجز في العالم بالشراكة بين جامعة وطنية والفيفا .
: في لقاء مع وديع الجريء: الفيفا تدعم المشاريع التي تنجزها الجامعة
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