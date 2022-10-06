محاكمة ناظر بمجمع الصحة الاساسية ببن عروس في قضية فساد

مثل صباح اليوم الخميس 6 اكتوبر 2022 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ناظر بمجمع الصحة الاساسية ببن عروس متهم بالاستيلاء على 1160 وصل بنزين تابع لوزارة الصحة.





..



.

وكان منطلق الأبحاث اثر تقرير تفقد اذن به وزير الصحة بمركز الصحة الاساسية ببن عروس خلال سنة 2016 ليتضح انه تم الاستيلاء على 1160 وصل بنزين من قبل ناظر يعمل هناك.باستنطاق المتهم خلال جلسة محاكمته اليوم اكد انه كان يعمل في البداية كممرض أول بمستوصف برادس ثم إلتحق أثر مناظرة للعمل كناظر بمجمع الصحة الاساسية ببن عروس خلال اوت 2016 وقد كان يشرف على اكثر من 50 مستوصف ، موضحا ان مديرة المجمع طلبت منه العمل في مجال مقتطعات البنزين... وفي يوم الواقعة امضى على عدة مقتطعات بنزين ،موضحا وانه تسلم فعليا تلك الوصولات التى عددها 1160 وصل مثلما جاء في نتيجة الاختبار وشهادة الشهود لكنه لم يستولي عليها ،وبمجابهته بامضائه الذي يفيد تسلمه لوصولات البنزين أكد ان عملية الامضاء تمت بمكتبة مدير المركز الذي طلبت منه ذلك بدون المعاينة والتثبت، نافيا عملية الاستياء على تلك الوصولات التى وضعت تحت يده.وكشف محامي المتهم ان موكله تم استغلاله من قبل مديرة المجمع المذكور قادحا في نتيجة الإختبارات المجراة في القضية مؤكدا ان موكله سلم 90 وصولات بنزين لسواق سيارات تابعة لوزارة الصحة وانه لم يستولي عليها طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.