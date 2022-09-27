4 سنوات سجنا وخطية مالية لمستشار سابق بسفارة تونس بلندن


Publié le Mardi 27 Septembre 2022 - 15:05 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم ب4 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 16 الف دينار لمستشار سابق بسفارة تونس بلندن اتهم بالاستيلاء على المال العام لتدريس ابنتيه بلندن على حساب الدولة .

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