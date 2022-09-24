الملاسين: براكاج بسيف كبير الحجم لأب امام اطفاله

تمكن رئيس مركز الامن الوطني بحي هلال من إيقاف مجرم خطير من ذوي السوابق العدلية نفذ براكاج مرعب لأب امام اطفاله، حيث هدده بقتله بسيف كبير الحجم ثم افتك منه اغراضه.





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وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على أثر شكاية تقدم بها مواطن، اكد فيها تعرضه الى افتكاك هاتفه الجوال بالقوة و الاعتداء عليه بالعنف بواسطة الة حادة متمثلة في سيف كبير الحجم و ذلك اثناء مروره بجهة الممر الجديد بالملاسين رفقة زوجته و ابنائه...وعلى الفور تنقل رئيس مركز الامن الوطني بحي هلال و مساعديه الاول و الثاني و بتمشيط مكان الواقعة استرابوا في نفر بمجرد تفطنه بهم تحصن بالفرار و باللحاق به و محاصرته امكن لهم من ضبطه و الذي تبين و انه معروف بسوابقه العدلية في مجالات متعددة و المعروف بكنية فرعوس و الذي باخضاعه للتفتيش الامني تم العثور بحوزته على الة حادة كبيرة الحجم متمثلة في سيف يبلغ طوله حوالي المتر اين تمت السيطرة عليه و تكبيله و باقتياده الى مقر المركز و بمجرد ادخاله الى المكتب العدلي و مشاهدته من قبل المتضرر اشار باصبع تجاهه و انه هو مقترف الجرم الحالي باستشارة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 و احاطته بالقصبة اذن بالاحتفاظ بذي الشبهة و مباشرة قضيتان عدليتان الاولى من اجل افتكاك متاع الغير تحت طائلة الاعتداء بالعنف بواسطة الة حادة و الثانية من اجل حمل سلاح ابيض بدون رخصة و مواصلة البحث في شأنه في انتظار احالته على العدالة.