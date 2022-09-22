بسبب تصريحات والي صفاقس: إستياء وتحرّكات احتجاجية منتظرة في المحرس !

باب نات - على اثر التصريح الإعلامي لوالي صفاقس، فاخر الفخفاخ، أمس الأربعاء 21 سبتمبر 2022، أنه سيمضي في الأيام القادمة إحداث 5 مصبات لتجميع النفايات بصفة مؤقتة بعدد من مناطق ولاية صفاقس، وإحداث ثلاث وحدات لمعالجة النفايات وتثمينها، واحدة منهم بمنطقة ضيعة زروق التابعة لمعتمدية المحرس، ضجّت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بمعتمدية المحرس بالتعليقات الرافضة من جديد، بشكل قطعي، لهذا المشروع الذي يتعارض مع جملة الأدلة والمعطيات التى قدموها إلى وزارة البيئة، وفق تعبيرهم، معبرين عن نيتهم لتنظيم وقفات إحتجاجية من جديد في الأيام القادمة تعبيرا عن رفضهم لهذا الاقتراح.







ونوّه عدد من المواطنين من خلال التعليقات إلى عدم التزام والي صفاقس بمبدأ تواصل الدولة وتغافله عن تسمية المحرس بلدية سياحية من طرف وزير السياحة وعدم نشر هذا التصنيف في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصراره على تركيز مصب للفضلات بعنوان وحدة معالجة وتثمين في مدينة مصنفة حديثا كبلدية سياحية، وفق تأكيدهم.



كما استنكر آخرون ما اعتبروه "تنكّر والي صفاقس لتصريحاته في عدة مناسبات والتي يؤكد فيها تراجعه عن هذا المشروع، ولكنه يصر اليوم في إعادة التفكير في ضيعة زروق كحلّ لمشكل النفايات، داعين والي صفاقس بالتراجع عن قراره وتفعيل قرار تصنيف المحرس كبلدية سياحية والتفكير في منوال تنمية جديد يراعي خصوصية المناطق بعيدا عن التفكير السطحي والإصلاحات التي تعتبر في حدّ ذاتها بابا للتدهور البيئي والاقتصادي، على حدّ قولهم.

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وللإشارة فقد تم التصويت بالاجماع على مبدأ احداث مؤسسة الخدمات البيئية المستدامة لبلديات صفاقس خلال الجلسة الدورة الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بصفاقس المنعقدة أمس الأربعاء بمقر الولاية، وبقيت هذه الجلسة مفتوحة إلى غاية يوم السبت 24 سبتمبر الجاري، للمصادقة على المواقع المقترحة لإحداث 5 مصبات لتجميع النفايات بصفة مؤقتة بعدد من مناطق ولاية صفاقس وإحداث ثلاث وحدات لمعالجة النفايات وتثمينها، واحدة منهم بمنطقة ضيعة زروق بالمحرس.



وائل الرميلي





ونوّه عدد من المواطنين من خلال التعليقات إلى عدم التزام والي صفاقس بمبدأ تواصل الدولة وتغافله عن تسمية المحرس بلدية سياحية من طرف وزير السياحة وعدم نشر هذا التصنيف في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصراره على تركيز مصب للفضلات بعنوان وحدة معالجة وتثمين في مدينة مصنفة حديثا كبلدية سياحية، وفق تأكيدهم.كما استنكر آخرون ما اعتبروه "تنكّر والي صفاقس لتصريحاته في عدة مناسبات والتي يؤكد فيها تراجعه عن هذا المشروع، ولكنه يصر اليوم في إعادة التفكير في ضيعة زروق كحلّ لمشكل النفايات، داعين والي صفاقس بالتراجع عن قراره وتفعيل قرار تصنيف المحرس كبلدية سياحية والتفكير في منوال تنمية جديد يراعي خصوصية المناطق بعيدا عن التفكير السطحي والإصلاحات التي تعتبر في حدّ ذاتها بابا للتدهور البيئي والاقتصادي، على حدّ قولهم.وللإشارة فقد تم التصويت بالاجماع على مبدأ احداث مؤسسة الخدمات البيئية المستدامة لبلديات صفاقس خلال الجلسة الدورة الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بصفاقس المنعقدة أمس الأربعاء بمقر الولاية، وبقيت هذه الجلسة مفتوحة إلى غاية يوم السبت 24 سبتمبر الجاري، للمصادقة على المواقع المقترحة لإحداث 5 مصبات لتجميع النفايات بصفة مؤقتة بعدد من مناطق ولاية صفاقس وإحداث ثلاث وحدات لمعالجة النفايات وتثمينها، واحدة منهم بمنطقة ضيعة زروق بالمحرس.وائل الرميلي