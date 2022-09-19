محطة المترو الرمانة طعن أحد الركاب في البطن خلال براكاج دموي

محطة حي الرمانة

Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 08:55 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالعمران وفي ظرف زمني وجيز ليلة أمس من الاطاحة بعنصرين اجراميين نفذا براكاج دموي لأحد الركاب بمحطة المترو الرمانة وسلباه هاتفه الجوال.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر تعرض أحد الركاب إلى عملية براكاج على مستوى محطة مترو الرمانة بالعمران من قبل شخصين عمدا الى افتكاك هاتفه الجوال والإعتداء عليه بواسطة قارورة زجاجية مما تسبب له في إصابة على مستوى البطن.

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فتنقلت في الحين الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بهوية المظنون فيهما وهما شابين تترواح اعمارهما بين 22 و 23 سنة والقبض عليهما خلال فترة وجيزة وحجز الهاتف الجوال المسروق.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

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