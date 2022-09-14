سيدي حسين الكشف عن مقترف عملية حرق المكتبة العمومية


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 11:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن اعوان واطارات منطقة الامن الوطني بسيدي حسين من القبض على المتهم بحرق مقر المكتبة العمومية بالجهة.


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين مفادها نشوب حريق بالمكتب الخارجي لبناية مكتبة عمومية.

بإجراء التحريات الميدانية تمت الإفادة أن الحارس الليلي للمكتبة قام بإضرام النار داخلها فتم على الفور القبض عليه واقتياده الى مقر مركز الاستمرار بالمنطقة و بالتحري معه أنكر كل ما نسب إليه رغم مجابهته بتصريحات الشاهد مفيدا أنه شاهد 5 أشخاص بصدد الهروب من السور الخلفي للمركب مباشرة قبل اندلاع النيران.


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من اجل" إضرام النار عمدا بمؤسسة عمومية "والأبحاث متواصلة معه.

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