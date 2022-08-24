سعيّد يستقبل محافظ البنك المركزي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 24 أوت 2022 بقصر قرطاج، مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي، الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2021.





وتناول اللقاء الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في تونس وخاصة دور النقد في تمويل الاقتصاد. كما تم التطرّق إلى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر خاصة في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على أنه يجب الاعتماد، في المقام الأول، على امكانياتنا وثرواتنا الذاتية حتى لا تبقى تونس رهينة تطورات خارجة عن إرادتها.كما تعرّض اللقاء إلى الصعوبات التي تشهدها بلادنا ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحدّ من آثارها السلبية.