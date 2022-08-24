وزير الإقتصاد يلتقي سفير سلطنة عمان بتونس

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب يحيى بن موسى البكري سفير سلطنة عمان وذلك بمناسبة إنتهاء مهامه بتونس.

وأعرب سمير سعيّد عن تقديره للجهود القيمة التى بذلها سعادة السفير لإعطاء التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ،دفعا جديدا على جميع المستويات، خاصة على المستوى الإقتصادي و علي مستوي التعاون الفني ، مؤكدا الحرص على مزيد تطوير و تنويع هذا التعاون بإعتبار الإمكانيات و الفرص المتاحة لدى الجانبين و للدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع به في هذا الإتجاه.







من جانبه، عبر يحيى بن موسى البكري عن إرتياحه للدعم الذي لاقاه من قبل كافة الجهات الرسمية لأداء مهامه علي احسن وجه بهدف تعزيز التعاون الثنائي و مزيد إثراءه، مشيرا الى توفر فرص متنوعة وواعدة لدى البلدين الشقيقين سواء على المستوي المؤسساتي او على مستوي القطاع الخاص للإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية والتبادل الى مستويات أفضل خدمة للمصلحة المشتركة.



