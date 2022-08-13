الأوركستر السمفوني التونسي يعزف موسيقى الحب والسلام في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان أوذنة الدولي

..





منشدا لمعزوفات الحب والسلام، افتتح الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة الأستاذ محمد بوسلامة، الدورة الثانية لمهرجان أوذنة للدولي التي يحتضنها المسرح الأثري بأوذنة من 12 إلى 17 أوت الحالي. وحضر حفل الافتتاح عدد جماهيري محترم، لا سيما من السياح الجزائريين.ودام العرض 70 دقيقة قدم خلالها الأوركستر السمفوني التونسي مقطوعات موسيقية بمشاركة أصوات أوبرا تونس، فعزف للحاضرين 15 مقطعا من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية لأشهر الموسيقيين على غرار "فاردي" و"موزارت" و"كارمن" و"ريقولاتو". وتداول على أداء مقاطع الأغاني الأوبيرالية نسرين المهبولي وهيثم الحضيري وبهاء الدين بن فضل وهيثم القديري.وتأسس مهرجان أوذنة الدولي سنة 2019. وتوقف عن التنظيم لسنتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا. وقد عاد لإحياء سهراته هذه السنة في دورته الثانية التي تسجل برمجة ثلاثة عروض أخرى ستؤمنها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعرض "أصايل" يوم 14 أوت، يليها يوم 15 أوت عرض الفنانين أيمن لصيق من تونس وعبدو درياسة من الجزائر، ليسدل الستار عن هذه الدورة يوم 17 أوت بعرض الفنان اللبناني رامي فتوش.ويمثّل الموقع الأثري بأوذنة قطبا ثقافيا وسياحيا هاما، وهو يقع على بعد ثلاثين كيلومترا في الجنوب الغربي للعاصمة تونس. ويعود الاستيطان البشري بالمنطقة إلى ما قبل العهد الروماني ولكنّ تأسيس المدينة تمّ في نهاية القرن الأوّل قبل الميلاد، عندما تمّ إنشاء مستوطنة قام بتعميرها قدماء جنود الفيلق الثالث عشر، وقد عرفت المدينة التي حملت اسم "أوتينا" أوج إزدهارها خلال القرن الثاني بعد الميلاد وخاصة خلال حكم الإمبراطور هدريانوس، بحسب ما جاء على موقع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.