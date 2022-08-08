لأسباب قاهرة...تأجيل الدورة 34 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 18:52قراءة: 0 د, 24 ث
      
باب نات - أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، تأجيل هذه الدورة 34 والتي كانت مقررة ان تنطلق يوم 10 أوت الجاري إلى شهر سبتمبر 2022.


وقد اصدرت بلاغا جاء فيه ما يلي:

تعلم الهيئة المديرة لجمعية مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية كل الفنانين التشكيليين و احباء الفنون التشكيلية و ضيوف الدورة أنه تم تأجيل موعد الدورة 34 للمهرجان لاسباب قاهرة الى شهر سبتمبر 2022 و سيتم اعلامكم في الإبان بالتاريخ الدقيق للدورة و برنامجها . و لكم الشكر على تفهمكم.

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