تفكيك عصابة من أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء امتهنت بيع الخمور خلسة


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 09:17قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمعمورة وأعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على شبكة متكونة من شبان أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء امتهنت بيع الخمور خلسة للشبان بالجهة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر توفر معلومات على مسامع أعوان مركز الأمن الوطني بالمعمورة من ولاية نابل مفادها تعمد مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء استغلال عقار سكني على وجه الكراء بمدينة الصمعة لبيع المشروبات الكحولية خلسة وعلى الفور انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية ليتم مداهمة المنزل المشبوه أين أمكن ضبط كمية هامة من المشروبات الكحولية و 3 افارقة و الذين بتقديمهم إلى مقر الفرقة اذن ممثل النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251024



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 08 أوت 2022 | 10 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:21 16:12 12:32 05:31 03:52
Babnet
31°
Babnet35°Babnet% 58:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2533°-2532°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23965,4

  • (5 aout)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,21018 DT        1$ =3,15027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 aout)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   