تفكيك عصابة من أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء امتهنت بيع الخمور خلسة

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمعمورة وأعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على شبكة متكونة من شبان أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء امتهنت بيع الخمور خلسة للشبان بالجهة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر توفر معلومات على مسامع أعوان مركز الأمن الوطني بالمعمورة من ولاية نابل مفادها تعمد مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء استغلال عقار سكني على وجه الكراء بمدينة الصمعة لبيع المشروبات الكحولية خلسة وعلى الفور انطلقت الأبحاث والتحريات الأمنية ليتم مداهمة المنزل المشبوه أين أمكن ضبط كمية هامة من المشروبات الكحولية و 3 افارقة و الذين بتقديمهم إلى مقر الفرقة اذن ممثل النيابة العمومية بنابل بالاحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء .